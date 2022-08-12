ВОЙНА В Украине Благодаря этому промаху оккупантов удалось быстро деоккупировать Киевщину, Черниговщину и Сумщину

2022-08-12 14:29

Армия рашистов начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля не сформировав ударных группировок. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью УП.

"По состоянию на 24 февраля россияне не создали ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предполагает определенные признаки: органы управления и органы снабжения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т.д. Так вот во всех рискованных зонах россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки", - отметил глава Минобороны.

По его словам, благодаря этому "промаху" рашистов удалось последовательно деоккупировать Киевщину, Черниговщину и Сумщину.

"По правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота. Но они были настолько убеждены, что наскоро нас возьмут, что оставили артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще везли с собой парадную форму", - указал Резников.

Он добавил, что для формирования окончательной ударной группировки орков нужно было "еще неделю, две, три".

"Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовыми. Поэтому их логистические цепочки резались нами так легко. То же самое произошло и в Беларуси", - подчеркнул министр.