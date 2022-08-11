ВОЙНА В Украине Враг штурмует сразу несколько направлений: где бойцам ВСУ удалось отбить атаку

2022-08-11 19:30

 

Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании условий восстановления наступления.

Так, как сообщает Генштаб ВСУ, на Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг также вел обстрелы недалеко от населенных пунктов.

На Славянском направлении противник продолжал обстрелы из артиллерии и танков.

На Краматорском направлении враг вел наступательные действия вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск из танков и артиллерии.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил.

В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы, ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки - украинские воины решительно подавили эти попытки.

Тем временем Институт изучения войны сообщает, что российские чиновники озабочены атакой на авиабазу Саки в оккупированном Крыму. Помимо этого, как пишут аналитики Института, армия Путина провела многочисленные безуспешные атаки на север и северо-восток от города Харькова. Также враг продолжает попытки продвинуться в окрестностях города Донецка.

 
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