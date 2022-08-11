ВОЙНА В Украине "Это война путина": Шольц против запрета въезда граждан роССии в Евросоюз

2022-08-11 20:30

 

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает совместный запрет на въезд россиян в Европейский Союз из-за полномасштабного вторжения в рф. По его словам, ответственность за войну несет президент россии владимир путин. Об этом он сказал во время своей ежегодной пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Цитата

«Президент поссии отвечает за эту войну. Это война путина, поэтому мне трудно согласиться с этой идеей», - отметил он.

Детали

Олаф заявил, что Евросоюз уже принял решение о персональных санкциях против людей из центра принятия решений в Москве. Более того, он заверил, что будут в дальнейшем внедряться санкции против россии.

Также немецкий канцлер добавил, что по его мнению, введение карательных мер против всех граждан рф неоправданно.

Дополнение

Эстонские власти с 18 августа намерены не впускать в страну граждан россии с выданными Эстонией шенгескими визами. Однако есть ряд исключений.

Латвия поддерживает инициативу запретить выдачу виз в ЕС гражданам россии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что решение о запрете заставит ощутить санкции широкому кругу россиян.

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