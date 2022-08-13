ВОЙНА В Украине США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

2022-08-13 21:00

 

Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", такое на закрытом брифинге для американских СМИ в пятницу озвучил чиновник Пентагона на условиях анонимности.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – цитирует представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

Он добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, чтобы указывало", что удар по аэродрому был совершен ракетами.

В свою очередь, как передает корреспондент Foreign Policy Джек Дойч, американские военные считают, что Россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.

В частности, речь идет о восьми самолетах Су-24 и Су-30. Такую же оценку, напомним, раньше называла и британская разведка.

Напомним, 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 августа Россия потеряла на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму 9 военных самолетов. А сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, которые это доказывают.

subscriber subscriber

Еще по теме

Война в Украине затянется, – глава военной разведки Британии

2022-08-13 19:00

Украинская авиация нанесла серию ударов по складам и опорным пунктам армии рф, - ОК "Юг"

2022-08-13 13:30

роССияне не смогут взять Бахмут и Северск. Арестович назвал причину

2022-08-13 12:30

Зеленский призвал ЕС к визовым ограничениям для роССиян: Европа – не супермаркет

2022-08-13 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ опровергли заявления роССиян об их "молниеносных успехах" на Донбассе и рассказали о жестких боях

2022-08-13 22:00

США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон

2022-08-13 21:00

Оккупанты атакуют Бахмут, продолжались бои возле Белогоровки и НПЗ – Гайдай

2022-08-13 20:00

Война в Украине затянется, – глава военной разведки Британии

2022-08-13 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ опровергли заявления роССиян об их "молниеносных успехах" на Донбассе и рассказали о жестких боях 2022-08-13 22:00
США не давали Украине оружие для ударов по Крыму – Пентагон 2022-08-13 21:00
Оккупанты атакуют Бахмут, продолжались бои возле Белогоровки и НПЗ – Гайдай 2022-08-13 20:00
Война в Украине затянется, – глава военной разведки Британии 2022-08-13 19:00