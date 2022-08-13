ВОЙНА В Украине Генштаб сообщил, где оккупанты пытаются наступать

2022-08-13 11:30

 

В утренней сводке о каких-либо успехах российских оккупантов не сообщается - бои ведутся, враг откинут.

Российские оккупанты пытались продвинуться на направлениях Лисичанский НПЗ - Ивано - Дарьевка и Николаевка - Выемка. Враг проводил штурм и наступательные действия. Об этом говорится в утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины 13 августа.

Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ - Ивано-Дарьевка и Николаевка - Выемка. На направлении Спорное - Ивано - Дарьевка боевые действия продолжаются.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк - Пески и Новоселовка - Александрополь боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Долины, Бражковки, Норцовки, Дубравного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Железнодорожное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Новоселка Нанес авиаудару в районе Новоселки.

В направлении Сторожево - Новоселка ВСУ успешно остановили вражеское наступление и отбросили кафиров назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухой Пруд - Лозовое, успеха не имел, отошел.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементьевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов, Мосьпаново и Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Мосьпаново.

Накануне сообщалось, что в направлении Покровское - Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

По данным ОК Юг, украинские бойцы нанесли пять авиаударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники армии РФ в Херсонской области.

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