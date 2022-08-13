ВОЙНА В Украине ВСУ ликвидировали уже около 43,4 тыс. роССийских оккупантов – Генштаб

2022-08-13 14:30

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 43,4 тыс. российских оккупантов (+200 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 13 августа в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

танков – 1856 (+7);

боевых бронированных машин – 4115 (+7);

артиллерийских систем – 978 (+3);

РСЗО – 261;

средства ПВО – 136;

самолетов – 233;

вертолетов – 193;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1);

крылатые ракеты – 187 (+2);

корабли/катера – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15);

специальная техника – 91 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.