ВСУ ликвидировали уже около 43,4 тыс. роССийских оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 43,4 тыс. российских оккупантов (+200 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 13 августа в Facebook.
Другие потери оккупантов составили:
танков – 1856 (+7);
боевых бронированных машин – 4115 (+7);
артиллерийских систем – 978 (+3);
РСЗО – 261;
средства ПВО – 136;
самолетов – 233;
вертолетов – 193;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 779 (+1);
крылатые ракеты – 187 (+2);
корабли/катера – 15;
автомобильной техники и автоцистерн – 3036 (+15);
специальная техника – 91 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.