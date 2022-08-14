ВОЙНА В Украине Пятая часть подразделений рф в Украине разгромлена – Залужный

2022-08-14 12:00

 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Об этом Залужный сообщил в телефонном разговоре главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", – подтвердил Залужный.

Главком ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – сказал Залужный.

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