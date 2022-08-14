ВОЙНА В Украине Жданов ответил, сколько еще "протянут" роССийские войска в Херсоне

2022-08-14 13:00

ВСУ не будут давать возможность переправлять боеприпасы, топливо и еду для российской группировки войск с левого на правый берег Днепра в Херсонской области.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, тех объемов, которые оккупанты поставляют понтонными паромами, не достаточно для правобережной группировки, это "капля в море".

"Мы продолжаем наносить удары как авиационные, так и артиллерийские, по запасам, складам. Каждый день один-два склада, пункта управления. Очень хорошо поработали по российским системам ПВО и наша авиация теперь там более-менее свободно летает и наносит в день по несколько огневых ударов по противнику. Авиация, кстати, намного мощнее, чем артиллерия, и может сносить большие объекты. Она может наносить удары по площадям с довольно высокой эффективностью", - сказал он.

Жданов констатирует, что ресурсов у россиян на правом берегу хватит ненадолго.

"Если они не определятся до конца этой недели, что им делать: садиться в оборону или наступать, то на следющей неделе, я думаю, мы будем наблюдать полный разгром логистики этой группировки и она начнет слабеть. Им надо будет либо наводить понтонные переправы через Днепр и перебрасывать эти 10 БТГ, которые они держат в треугольнике Токмак-Мелитополь-Энергодар (а мы, конечно, будем эти понтонные переправы уничтожать); либо эта группировка начнет просаживаться в плане обороноспособности. И тогда у нас появится шанс продвижения вперед", - прогнозирует эксперт.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

В свою очередь американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что верхушка оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области.