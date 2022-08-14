Украинские военные, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. В связи с этим оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По информации экспертом, перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.
«Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать рф восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак», - объясняют в ISW.
В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи: