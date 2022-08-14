ВОЙНА В Украине роССия может потерять способность защищаться от атак на Херсонщине – ISW

2022-08-14 10:00

 

Украинские военные, нанося удары по Каховскому мосту, нарушают российские наземные линии связи. В связи с этим оккупанты не могут поддерживать масштабные механизированные операции.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации экспертом, перевозка боеприпасов, горючего и тяжелой техники в количестве, достаточном для наступательных или даже масштабных оборонительных операций, через понтонные переправы или по воздуху нецелесообразна, если не невозможна.

«Если украинские силы разрушили все три моста и смогут помешать рф восстановить работоспособность любого из них в течение длительного периода времени, то российские силы на западном берегу Днепра, вероятно, потеряют способность защищаться даже от ограниченных украинских контратак», - объясняют в ISW.

В Институте изучения войны отметили следующие признаки ухудшения поставок армии оккупантов, связанные с нарушением наземных линий связи:

  • нехватка топлива и боеприпасов среди российских войск в западной части Херсонской области;
  • заброшенная российская техника;
  • снижение интенсивности, прекращение наземных и артиллерийских атак россиян;
  • возможно, участились случаи краж со стороны россиян;
  • участились сообщения российских солдат о нехватке снабжения;
  • увеличение числа российских военнопленных, захваченных украинскими войсками;
  • отсутствие новой тяжелой техники, доставленной на запад Херсонской области.

 

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