ВОЙНА В Украине "Хлопок" на позициях оккупантов на Херсонщине: есть вероятность удара по Антоновскому мосту

2022-08-14 09:30

 

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту.

Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.

В Херсоне слышали взрывы

После полуночи в ряде херсонских телеграм-каналов сообщили о взрывах во временно оккупированном городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.

Позже обнародовали и видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки. Там работала система противовоздушной обороны оккупантов, однако она ничего не могла сбить.

Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.

 

 

Также сообщают, что в Антоновке, возможно, размещено ПВО оккупантов.

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