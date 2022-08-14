ВОЙНА В Украине Новой целью рф на Донбассе является захват трассы M04, - британская разведка

2022-08-14 14:00

 

На прошлой неделе приоритетом России была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, преимущественно боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Особенно упорные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район располагается на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", - говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из Западной Украины.

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