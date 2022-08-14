ВОЙНА В Украине Британская разведка: идут ожесточенные бои за Пески, на юге роССия усиливает подразделения

2022-08-14 16:00

В районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, развернулись ожесточенные бои.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"С 2014 года этот район находится на передовой линии контроля Донбасса. Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины.

"Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель военной разведки Британии Джим Гокенхалл не ожидает, что в этом году Украина или Россия получат значительные военные достижения.

Как сообщалось, британская разведка считает, что учитывая ограниченную цепь поставок, размер запасов, созданных российской армией, будет ключевым для ее выносливости на правом берегу Днепра в Херсонской области.