ВОЙНА В Украине Армия путина намеренно увеличивает атаки на востоке - ISW

2022-08-14 17:00

Удары, наряду с продолжающимися атаками в направлении Бахмута, могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав.

Нарастающие атаки российских войск в районе Северска могут свидетельствовать о попытке РФ отвлечь внимание Украины от юга, где украинские войска проводят эффективные контратаки. Об єтом в субботу, 13 августа, пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, к югу и к востоку от Бахмута. Также россияне провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.

ISW пишет, что российские силы могут надеяться таким образом отвечь от юга, чтобы ослабить давление на свои войска вдоль Южной оси.

"Эти удары, наряду с продолжающимися ударами в направлении Бахмута, могут представлять собой попытку отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и, возможно, создают условия для перехода в контрнаступление", - говорится в сводке Института по изучению войны.

Напомним, российское военное командование сосредоточило на Донбассе колоссальный объем ресурсов, там продолжаются тяжелые бои.