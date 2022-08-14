ВОЙНА В Украине видео В рф неизвестные сломали ТВ и показывали уничтоженную военную технику

2022-08-14 22:00

 

Неизвестные сломали кабельное телевидение в день военно-воздушных сил Российской Федерации.

В Алтайском крае РФ неизвестные сломали кабельное ТВ и в день военно-воздушных сил России крутили информацию о погибших россиянах в войне с Украиной, показывали кадры с разбитой российской военной техникой. Об этом в субботу, 13 августа, сообщил Тelegram-канал СтратКом ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

На кадрах видно, что на экране телевизора указано, что по состоянию на 12 августа потери ВВС России составили более 400 единиц авиации и более тысячи военных.

"Из-за преступной халатности на аэродроме в Крыму существенно ослабла авиация флота, ВВС России потеряли по меньшей мере (далее неразборчиво - ред.) самолетов и позиции в тылу", - указано в титрах к видео.

 

 

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