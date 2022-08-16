ВОЙНА В Украине На Запорожской АЭС может повториться ситуация, произошедшая на Фукусиме, - инженер-атомщик

2022-08-16 08:26

На территории ЗАЭС есть площадка, где сейчас расположены российские артустановки, которые обстреливают ЗАЭС, имитирую «прилеты» из Никополя, – сообщает инженер станции.

Он также говорит, что ситуация близка к Фукусиме.

Напомним, на атомной станции «Фукусима» была катастрофа, потому что землетрясение и цунами остановили возможность реактора охлаждаться – в результате произошел паровой взрыв в активной зоне. Радиоактивные вещества попали наружу.

Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины - это не природная беда, а обстрелы русской армии, говорит инженер.