ВОЙНА В Украине ISW назвал приоритетные направления для роССиян в войне против Украины

2022-08-15 16:00



Американский институт изучения войны (ISW) назвал направления, на которых ведутся самые активные боевые действия, а также те, которые составляют приоритет для РФ в войне против Украины.

Как говорится в отчете ISW, оккупанты и украинские военные ведут активные боевые действия на таких направлениях: город Харьков и северо-восточная часть Харьковской области по линии Изюм-Славянск; Сиверско-Лисичанский район; Бахмут; район городов Авдеевка-Донецк; Юг Украины.

В ISW отметили, что эти диспозиции свидетельствуют о том, что Кремль предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, до Сиверска, одновременно пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на авдеевском направлении.

Высокая концентрация добровольческих батальонов вокруг Изюма и Славянска свидетельствует о том, что эта территория не в центре внимания России и может быть уязвимой перед украинскими контратаками.

Скопление сил ВСУ в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования и управления, особенно если украинские силы продолжат там контрнаступление. При этом в ISW отметили, что состав российских войск вдоль южного направления является относительно разнообразным, чем на других направлениях.

14 августа украинские силы продолжали попытки нарушить российские наземные линии связи, нанося удары по Каховскому мосту - единственному, которым еще могли пользоваться оккупанты. Как указано в отчете Американского института изучения войны, российские силы не могут поддерживать масштабные механизированные операции без надежных наземных линий связи.