роССияне понесли потери и отползли: где бойцам ВСУ удалось отбить наступление

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ, призвав доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.
Также сообщается, что на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое - Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.
На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков, нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.
На Авдеевском направлении с целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.