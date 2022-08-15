ВОЙНА В Украине роССияне понесли потери и отползли: где бойцам ВСУ удалось отбить наступление

2022-08-15 17:00

 

Российская пропаганда продолжает лгать, сочиняя несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ, призвав доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

Также сообщается, что на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое - Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

 
 
 На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков, нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении с целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

 В направлении населенного пункта Времовка наши воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.
 
На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании занятых районов.

 

 
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