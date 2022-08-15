ВОЙНА В Украине Военное командование оккупантов сбежало из Херсона, – облсовет

2022-08-15 18:00

 

Большинство военного командования российских захватчиков уехало из Херсона.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, цитирует BBC Украина.

"Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона", - сказал он.

Он подтвердил, что все главные дороги находятся под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

"Видимо это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже уехали из Херсона, да, именно есть об этом сведения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост невозможно перейти даже пешком.

Соболевский считает, что сейчас у российских войск очень плохое моральное состояние, потому что все их планы по поводу Херсонщины провалились.

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