ВОЙНА В Украине Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами: стало известно, о чем договорились диктаторы

2022-08-15 19:00

Российский и северокорейский диктаторы Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами по случаю Дня освобождения Кореи. В свою обращениях политики пообещали "расширять всесторонние и конструктивные отношения".

Глава Кремля выдал, что более тесные связи РФ и КНДР помогут укрепить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии. Об этом сообщают государственные СМИ Пхеньяна.

Российский президент заявил в письме, что "желает всем гражданам КНДР счастья и благополучия". Диктатор Северной Кореи ответил Путину, что "дружба" между Россией и КНДР, которая зародилась во Второй мировой войне, вышла на новый уровень "благодаря общим усилиям по предотвращению угроз и провокаций со стороны враждебных вооруженных сил".

Государственные СМИ Северной Кореи не уточнили, о каких именно врагах говорил Путину Ким Чен Ын, но зачастую используют термин для обозначения Соединенных Штатов Америки и их союзников.

Кроме того, северокорейский диктатор предсказал, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет расти на основе соглашения, подписанного в 2019 году.

Ким Чен Ын также заявил, что "от всего сердца будет молиться за здоровье Путина". Диктатор добавил, что желает главе Кремля "больших результатов в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа, достижению национального возрождения".

Напомним, в июле КНДР признала псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР". Главари так называемых "республик" сразу же заявили, что это признание станет основой "для развития двусторонних экономических отношений".

Более того, Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. По его словам, РФ, которая развязала кровавую войну против Украины, "выполняет справедливое дело по защите достоинства и безопасности своей страны".

В свою очередь Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей в ответ на признание ею "независимости" временно оккупированных Россией территорий в Луганской и Донецкой областях. Решение Пхеньяна об "Л/ДНР" оценили как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Ранее сообщалось, что Северная Корея якобы собирается направить на помощь российской оккупационной армии своих солдат для ведения войны в Украине. В эфире российского государственного телевидения прозвучало заявление о "100 тысячах добровольцев" из КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян полностью готов к любому военному конфликту с США. Он также предупредил президента Южной Кореи о том, что вооруженные силы страны столкнутся с "уничтожением", если предпримут какую-либо "опасную попытку".