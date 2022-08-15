ВОЙНА В Украине Украинцам в оккупации рассказали, как им получить пенсии

2022-08-15 22:00

Жители оккупированных территорий столкнулись с проблемой получения пенсий. Если тем, кто получал деньги на банковскую карту, деньги приходят на счет, то с выплатами через Укрпочту получилась настоящая проблема.

В то же время министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, как получить пенсионные выплаты жителям оккупированных территорий.

Она отметила, что там, где почтальоны не могут доставить пенсии, выплаты зачисляются на специальные счета в Ощадбанке. Там они будут оставаться до тех пор, пока их не получат.

"Как только человек получит такую возможность, может сразу забрать свою пенсию в любом отделении банка или перенаправить ее на любое отделение Укрпочты", — объясняет Оксана Жолнович.

Если же на спецсчетах в Ощадбанке деньги оказались невостребованными в течение 6 месяцев, это значит, что получить пенсию человек не имеет возможности, поэтому Минсоцполитики будет подключать к процессу ПриватБанк.

Известно, что ПриватБанк имеет самую большую клиентскую базу, поэтому у многих украинцев в оккупации могут оказаться счета там. В таком случае пенсия перенаправляется в ПриватБанк.

"Те люди, которые получают пенсии на карточки, эти пенсии им на карточки начисляются. Единственное — мы понимаем, что не всегда человек может воспользоваться этой картой. Но здесь уже тяжело помочь. Хотя мы понимаем, что есть разные (в том числе нелегальные) механизмы, как получить свои деньги наличными или безналично рассчитаться", — отметила Жолнович.