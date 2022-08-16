ВОЙНА В Украине фото + видео В Крыму под Джанкоем горит российская военная часть и взрывается склад боеприпасов — Чубаров

2022-08-16 11:50

 

В оккупированном Крыму слышны взрывы и возник масштабный пожар в Джанкойском районе.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что горит российская военная часть в поселке Азовское.

«Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа», — написал Чубаров.

Он добавил, что попали в хранилище боеприпасов, «звуки от взрывов далеко прокатываются по степи».

В Сети также появились видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

 

 

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