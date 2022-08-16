ВОЙНА В Украине "Идет война, нам есть, куда тратить деньги": Усик высказался о трансляции реванша с Джошуа

2022-08-16 18:30

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) назвал бесплатную трансляцию своего реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в нашей стране важным событием. Боксер подчеркнул, что болельщики смогут не тратиться на покупку показа поединка, а сэкономленные средства направить на помощь соотечественникам.

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу Intu Boxing. Он напомнил о войне в Украине, а также подчеркнул, что предельно мотивирован перед боем с британцем.

"Мой украинский народ должен увидеть этот бой. У нас идет война, нам есть, куда тратить деньги. На Вооруженные силы Украины и людям, которые нуждаются в этой помощи. Так что бесплатная трансляция для украинского народа очень важна. Те деньги, которые люди могли потратить на покупку трансляции, они теперь могут использовать для помощи кому-то. Этот бой – большая мотивация для меня. Я бьюсь за свой народ, за своих детей, за свою команду", – сказал Усик.

Напомним, вечер бокса Усик – Джошуа 2 примет город Джидда, а сам поединок носит название "Ярость на Красном море". На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). Кроме того, спортсмены подерутся за титул Тайсона Фьюри (32-0-1, 21 КО), который объявил о завершении карьеры.

Первый поединок между этими супертяжами завершился победой нашего соотечественника по очкам. Накануне реванша Усика сняли на фоне флага России, включив неудачный кадр в промо боя. Также появилась пошаговая инструкция для украинцев, как посмотреть поединок.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уже предсказал точный результат второго боя между Александром и Энтони. В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа.