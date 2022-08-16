ВОЙНА В Украине Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

2022-08-16 13:42

 

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают «Ъ» местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

 Вблизи Симферополя раздались взрывы / Скриншот с видео

 Напомним, сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Появились снимки военного аэродрома "Зябровка" в беларуси после взрывов

2022-08-14 21:00

беларусь анонсировала совместные военные учения ПВО с роССией

2022-08-09 19:30

роССия формирует добровольческие батальоны из мужчин без военного опыта — ISW

2022-08-07 14:00

Названо имя роССийского военного, приказавшего запустить ракету по Виннице

2022-07-16 13:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Мощные ливни, грозы, град и шквалы: синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине

2022-08-16 19:00

"Идет война, нам есть, куда тратить деньги": Усик высказался о трансляции реванша с Джошуа

2022-08-16 18:30

Стала известна причина быстрого захвата Мелитополя оккупантами

2022-08-16 18:00

Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов

2022-08-16 17:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Мощные ливни, грозы, град и шквалы: синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине 2022-08-16 19:00
"Идет война, нам есть, куда тратить деньги": Усик высказался о трансляции реванша с Джошуа 2022-08-16 18:30
Стала известна причина быстрого захвата Мелитополя оккупантами 2022-08-16 18:00
Паника в Крыму: тысячи граждан рф бегут с полуострова после взрывов 2022-08-16 17:30