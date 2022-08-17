ВОЙНА В Украине Эрдоган едет во Львов, чтобы говорить о прекращении войны "дипломатическим путем"

2022-08-17 17:00

 

Во Львове на саммите при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша речь пойдет о прекращении российско-украинской войны "дипломатическими средствами".

Как говорится в заявлении на сайте турецкого президента, Эрдоган по приглашению Зеленского совершит однодневный рабочий визит во Львов 18 августа.

Во время переговоров лидеры обсудят все аспекты турецко-украинских отношений, которые имеют уровень стратегического партнерства.

"Также, в рамках визита планируется проведение трехстороннего саммита с участием президента Владимира Зеленского и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, во время которого будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на все более активную поддержку деятельности механизма, сформированного для экспорта украинского зерна на мировые рынки, и на прекращение войны между Украиной и Россией с помощью дипломатических средств", - сказано в заявлении.

Напомним, что 5 августа президенты Турции и России встретились в Сочи. На следующий день Эрдоган заявил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Ранее первый помощник Эрдогана заявлял, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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