ВОЙНА В Украине Украинским переселенцам заплатят по 6,6 тыс. грн: кто возобновил выплаты

2022-08-17 18:30

В Украине одна из организаций возобновила прием заявок на выплату 6,6 тыс. грн. Деньги будут выплачивать равными частями в течение трех месяцев. Подобные выплаты предусмотрены программами целого ряда организаций.

Подать некоторые заявки на выплаты также можно дистанционно – через портал єДопомога. При этом обычная помощь от государства для ВПЛ (2000 грн на одного взрослого) отменяться не будет.

2200 из Норвегии

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) 16 августа 2022 был подписал Меморандум о взаимопонимании с Минсоцполитики. В соответствии с Меморандумом, поддержкой, дополнительно к государственным программам, будет охвачено 20000 человек из числа наиболее уязвимых групп, а именно:

- внутренне перемещенные лица территории Украины;

- лица, проживающие на временно оккупированных и деоккупированных территориях;

-лица, проживающих в населенных пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий.



Планируется предоставление ежемесячного денежного пособия в 2200 грн в течение трех месяцев. Выплата будет произведена единовременным платежом в размере 6600 грн. В NRC отмечают, что организация уже оказала помощь 30000 пострадавшим от войны украинцам и планирует и дальше поддерживать самые уязвимые семьи в Украине.

Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться на получение денежной помощи от международных организаций на платформе есть помощь.

Агентство ООН по делам беженцев

Выплата составляет 2220 грн на одного человека, помощь рассчитана на три месяца. Деньги на всю семью получает кто-то один. Чтобы получить средства, нужно зарегистрироваться в специальных пунктах. Их адреса можно найти на обновляющейся карте. По всем вопросам советуют обращаться в в Управление Верховного комиссара ООН: 0 800 307 711 или unhcrukraine.cash@gmail.com.

Помощь выплачивается только тем, кто переехал в определенные регионы. Это Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая и Хмельницкая области.

Международный Комитет Красного Креста (МККК)

Помощь предусматривает минимум одну выплату 2500 грн на человека. Списки получателей формирует и передает Красному Кресту Министерство социальной политики.

Эти списки Минсоц составляет на основе Единой информационной базы данных о ВПЛ. Также можно лично подать заявку на получение средств через платформу єДопомога. Кроме того, МККК принимает заявки на предоставление продуктов, воды и товаров первой необходимости. Для этого нужно обращаться по телефонам: 0 800 300 155 (вся Украина), 0 800 300 185 (Донецкая обл.), 0 800 300 195 (Луганская обл.).

Всемирная продовольственная программа ООН

Выплачивается 2220 грн на каждого члена семьи в месяц (не более трех человек) в течение трех месяцев. Переводы осуществляются через систему Western Union. Программа распространяется на ВПЛ, которые выехали в Винницкую и Ривненскую области. Отдельную заявку подавать не нужно – данные из реестров предоставляет Минсоцполитики. О назначении помощи уведомляют через SMS.