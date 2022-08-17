ВОЙНА В Украине видео Зеленский обратился с важной просьбой к жителям Крыма

2022-08-17 19:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на фоне взрывов на полуострове.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что чем меньше у оккупантов будет возможности убивать украинцев и творить зло, тем раньше война закончится освобождением территорий Украины.

По его словам, массовый выезд россиян из Крыма доказывает их осознание того, что им не место на полуострове.

Зеленский добавил, что причины взрывов на временно оккупированных территориях могут быть разными.

"Цитирую определение самих оккупантов: "головотяпство". Но смысл у них один - уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов. Это спасает жизнь наших людей", - сказал президент.

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