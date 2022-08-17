ВОЙНА В Украине Вызывают беспокойство ракетные системы на аэродроме в беларуси, - Залужный

2022-08-17 20:00

 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что оккупанты ежедневно совершают около 700-800 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом он сообщил в Telegram.

Залужный провел разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром.

"Ознакомил коллегу с ситуацией на фронте. Она напряженная, но полностью контролируемая. Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме "Зябровка", - подчеркнул он.

Залужный отметил, что по всей линии фронта войска РФ продолжают наступать.

"При этом производят около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредоточены на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка. Подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое", - продолжил главнокомандующий ВСУ.

В то же время Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке ВСУ.

"В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках. Осознание того, что есть такие друзья, которые подставляют плечо, помогает приближать Победу", - подытожил он.

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