ВОЙНА В Украине Военные эксперты сказали, чего катастрофически боятся оккупанты и почему высшие офицеры бежали из Херсона

2022-08-19 18:28

Командование армии рашистов катастрофически боится перехода в оборону. Тогда пропадает мотивация. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вопрос устойчивости российской армии – огромный вопрос… Готов ли российский солдат сегодня умирать за украинский Херсон? Российское командование катастрофически боится перехода в оборону. Они понимают, что оборона для них – это смерть. Пока они наступают, захватывают и грабят, есть стимул, есть какая-то идея идти вперед… Но как только они садятся в оборону, у российской армии вообще какая-либо мотивация пропадает", - отметил он.

Жданов не исключает, что оккупанты могут отступить.

"Если они готовы умирать за нашу землю, значит, они будут обороняться… а если они не готовы, то они могут просто отступить. Такие примеры мы уже знаем", – добавил Жданов.

Военное руководство оккупантов покинуло Херсон. Об этом сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

У российских оккупантов в районе Херсона не существует ни одного безопасного логистического маршрута. Также у захватчиков очень плохое нравственное состояние.

"Они понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, не реализуются. Не получилось ничего сейчас, ничего не получится и в будущем. Поддержки населения нет. А на фоне постоянных успехов ВСУ еще и военное руководство покинуло Херсон", – сказал Соболевский.