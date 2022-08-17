ВОЙНА В Украине У путина готовят "сюрпризы" для Украины в День Независимости: что говорят эксперты

2022-08-17 22:00

В Кремле уже сложилась этакая традиция — давить психологически на украинцев именно в праздничные дни.

Именно поэтому политолог Петр Олещук считает, что от агрессора России растут угрозы Украине на День Независимости. Мол, сейчас в Москве намеренно выдерживают паузу и готовят для Украины неприятные "сюрпризы".

Об этом политолог сказал в эфире "FreeДом".

"Логически ожидать, что на этот день (24 августа – Ред.) они приготовили что-то такое особенное", – говорит Олещук.

В свою очередь, политолог Тарас Семенюк отмечает, что Россия, вероятно, готовит провокации в День Независимости.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что россияне в последнее время массово свозят в Украину зенитные управляемые ракеты для С-300.

По словам Олега Жданова, россияне накапливают количество ракет для того, чтобы максимально, по возможности, осуществить ракетный удар.

Именно поэтому эксперты призывают украинцев готовиться к массированным атакам 24 августа на День Независимости.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов предположил, что страна-оккупантка Россия может готовить массированный ракетный удар на 24 августа. По его словам, наблюдаемое сейчас уменьшение интенсивности ракетных ударов оккупантов по Украине может свидетельствовать о подготовке России ко Дню Независимости Украины.