ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ успешно отразили 11 попыток врага атаковать на Донбассе

2022-08-18 14:29

За сутки ВСУ отразили 11 атак рашистов на Донбассе. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей. При каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить", - подчеркнул губернатор.

В ночь на 18 августа вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась улучшить тактическое положение, однако успеха не добилась.

"Оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четыре раза применив пушки и реактивные системы залпового огня. Также зафиксированы танковые обстрелы. Еще четыре раза россияне использовали авиацию", - уточнил Гайдай.