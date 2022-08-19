Курьезы Холостяк, который боролся на ТВ за сердце Златы Огневич, объявил каминг-аут

2022-08-19 22:12

Участник популярного проекта Холостячка Андрей Хветкевич признался поклонникам в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честным перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы меня любите, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (поскольку у меня точно были). В любом случае, я такой, какой есть, и я учусь принимать и любить себя", - написал 38-летний подводный фотограф.

В тоже время Хоткевич добавил, что недавно встретил свою любовь и уже обручился с избранником из Колумбии.

"Недавно он сказал "да" и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его день рождения", - поделился он.

Напомним, в 2021 году Андрей Хветкевич принимал участие в реалити-шоу Холостячка 2, где боролся за сердце Златы Огневич.

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видео Если на Беларусь нападёт горящий шифер, то спецназ не сможет его победить 2022-08-09 10:25
Более 25 тысяч граждан получили помощь через єПідтримку ошибочно - деньги придется вернуть 2022-08-05 14:29
фото СБУ встановила, що російські окупанти вторглися в Україну, керуючись картами 1969 року 2022-08-03 11:35