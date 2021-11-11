Курьезы После каминг-аута футболист боится ехать на Чемпионат мира в Катар

2021-11-11 09:21

Перспективный полузащитник Джош Кавалло боится ехать в Катар на Чемпионат мира. 21-летний футболист, который несколько дней назад совершил каминг-аут, опасается законов арабской страны в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Я читал что-то вроде того, что они применяют смертную казнь для геев в Катаре, поэтому я очень боюсь этого и не хотел бы ехать в Катар из-за этого. И это меня огорчает. В конце концов, чемпионат мира проходит в Катаре, и одно из крупнейших достижений профессионального футболиста - это играть за свою страну.

Знать, что это будет происходить в стране, которая не поддерживает геев и подвергает риску вашу собственную жизнь, - это меня пугает и заставляет задуматься", - заявил Кавалло в интервью The Guardian.

Напомним, игрок команды Аделаида Юнайтед Джош Кавалло недавно признался, что он гей. На данный момент австралиец единственный представитель высшего футбольного дивизиона в мире совершивший каминг-аут.

За гомосексуальные отношения в Катаре предусмотрено суровое наказание. Люди, уличенные в нетрадиционной ориентации, могут получить тюремный срок до десяти лет.

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