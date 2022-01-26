Курьезы Священники, пасторы и преподаватели церковных школ совершили массовый каминг-аут

2022-01-26 12:10

В Германии 125 сотрудников римско-католической церкви заявили о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. 

Как сообщает dpa, среди совершивших каминг-аут есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации. Они призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch.

Они потребовали изменения церковного трудового права. Так, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения.

Кроме того, они призывают убрать из церковного учения дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности и хотят "полного доступа ко всем сферам деятельности и занятиям в церкви без дискриминации".

Утверждается, что "устаревшие положения церковной доктрины" о сексуальности и гендере необходимо пересмотреть "на основе богословских и гуманитарных научных данных".

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Курьезы

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Разбойное нападение на вдову Александра Градского - стали известны жуткие подробности 2022-01-17 14:41