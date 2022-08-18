2022-08-18 16:30

Украина начала применять против России высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Ракеты способны создать проблемы для российских радаров ПВО.

Пентагон подтвердил передачу AGM-88 HARM уже после того, как украинские военные нанесли удары по оккупантам, а российские блогеры заявили об обнаружении фрагментов этих ракет.

В свое время американская авиация применяла эти ракеты для подавления задач ПВО врага в Ливии, Ираке и Югославии. Также ракеты используют еще 15 стран мира.

AGM-88 HARM является усовершенствованной версией AGM-45 Shrike. При разработке были устранены недостатки касаемо дальности и наведения на ограниченное число радиолокационных частот. Снаряд способен покрыть широкий диапазон частот и сохранить местоположение передатчика радара. Диапазон ракеты больше чем у многих зенитных орудий.

Чем AGM - 88 HARM полезен для наших бойцов: