ВОЙНА В Украине Взятие ВСУ Херсона добьет Путина — Пионтковский

2022-08-18 18:30

 

Освобождение ВСУ Херсона больно ударит не только по рейтингу Путина, но и его авторитету среди своих.

Это может привести к его отставке или к физическому уничтожению.

Такое мнение в эфире ТСН высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"Сейчас уже идет борьба Путина за собственную жизнь. Чем интересна реакция российского политикума на первые атаки в Крыму. Для меня — это была репетиция, такой тестовый прогон реакции, которая последует в Москве на освобождение Херсона. Я всегда предупреждал, что освобождение Херсона вызовет так называемую шоковую реакцию как у "глубинного" народа, так и в бункере. Будет реализован такой принцип, который властвует в любой криминальной структуре, а российское военно-политическое руководство является такой типичной криминальной структурой — "опущенный пахан — уже не пахан" ". После освобождения Херсона, я вас уверяю, мы снова увидим демонстрацию "Лебединого озера" и услышим, что "товарищ Путин совершил серьезные ошибки в украинском вопросе и по состоянию здоровья не может в дальнейшем выполнять свои прямые обязанности президента". Или по классической форме Галича "Оказался наш отец не отцом, а сукою".Такие переходы тиранов очень быстро происходят. Помните, как Чаушеску расстреляли через несколько часов после митинга, где он с обращался к любимому народу", — сказал Пионтковский.

Он добавил, что не нужно строить иллюзии, что к власти в России придут какие-то "замечательные люди", которые будут строить "прекрасную и светлую либеральную Россию". По его словам, придут к власти те же люди "из бункера", такие же негодяи, как и Путин, но которые будут вынуждены считаться с реалиями. Они свалят все на Путина и примут "коллективный ультиматум Запада" по переговорам относительно прекращению огня, вывода войск с территории Украины и Крыма.

 

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