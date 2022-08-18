ВОЙНА В Украине Армия рф готовит резервы для попытки выйти на админграницы Луганской области - Гайдай

2022-08-18 19:30

 

В настоящее время армия рф готовит резервы, чтобы окончательно выйти на административные границы Луганской области. Удары ВСУ по складам значительно усложняют этот процесс. При этом взрыв в Лисичанске – это, "как говорят россияне, неосторожное обращение с окурками". Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Цитата

«Мы видим, что сейчас россияне готовят резервы. Скорее всего, что будут пытаться дожать ВСУ для того, чтобы не только на словах, но и на действиях выйти на границы Луганской области», – сообщил Гайдай.

Детали

Он добавил, что ВСУ наносят удары по тылу противника в Луганской области. Целями являются в основном склады с боекомплектами и командные пункты.

«Это достаточно мощные и четкие удары, сильно блокирующие наступление россиян после того, как они зашли в Лисичанск. Что касается подрывов в Лисичанске, то это уже, как говорят россияне, неосторожное обращение с окурками», – отметил Гайдай.

Напомним

Во временно захваченном Лисичанске Луганской области уничтожено бывшее здание СБУ, где российские оккупанты организовали себе штаб. Приблизительно 100 рашистов "вышли из чата".

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