ВОЙНА В Украине ЗРК NASAMS и не только: США выделят Украине $775 млн военной помощи

2022-08-20 19:30

США изучают возможность поставок новых вооружений Украине. Таким образом Пентагон надеется изменить ситуацию на поле боя на юге и востоке нашей страны.

Об этом заявила высокопоставленная представительница оборонного ведомства США пишут агентства Reuters и AP.

«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены для того, чтобы обеспечить успех украинской армии», — сказала она в ходе брифинга.

Новый транш военной помощи Украине от США

В пятницу, 19 августа, Вашингтон объявил о выделении нового транша военной помощи Киеву на сумму 775 миллионов долларов. Пакет помощи, как анонсируется, включает, в том числе, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также в пакет военной помощ войдут:

▪️16 105-мм гаубиц и 36 000 снарядов к ним.

▪️15 беспилотников Scan Eagle.

▪️40 машин MRAP.

▪️Противорадиолокационные ракеты HARM.

▪️ПТРК TOW.

▪️1 000 ПТРК Javelin.

▪️2 000 бронебойных снарядов.

США передадут Украине ЗРК NASAMS

США намерены передать Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS в течение двух или трех месяцев. Об этом сообщила высокопоставленная представительница Пентагона на брифинге.

«Что касается поставок NASAMS, мы ожидаем, что они состоятся в течение 2-3 месяцев», — сказала представительница оборонного ведомства США.

NASAMS будет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую направят Украине. Таким образом, общая военная помощь США, направленная Украине после вторжения России 24 февраля, составит $10,6 млрд.

Отметим, ранее США дали разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для нанесения ударов по оккупированному Крыму.