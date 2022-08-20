ВОЙНА В Украине Зенитки Gepard и бронетранспортеры М113: какую помощь Германия передала Украине

2022-08-20 22:00

 

Германия передала Украине еще три зенитные самоходные установки Gepard, 11 гусеничных бронетранспортеров М113 и тысячу сухпайков.

Об этом сообщает сайт германского правительства.

Отметим, что в целом Украина получила от Германии уже 15 Gepard, 44 бронетранспортера М113 и более 400 тысяч сухпайков.

Кроме того, к отправке готовятся:

  • 20 70-мм ракетных установок с 2 000 ракетами;
  • 1 592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
  • 60 200 патронов калибра 40 мм;
  • 6 подъемно-транспортных машин;
  • 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
  • 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • 30 пулеметов MG-3.

 

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