ВОЙНА В Украине Стали известны условия выезда предпринимателей за границу

2022-08-20 18:30

 

Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели и юридические лица. Выехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на неделю.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, 19 августа, рассказал условия услуги єВідрядження, благодаря которой мужчины смогут выезжать в командировку за границу.

Он отметил, что услуга с 1 сентября запустится в экспериментальном формате.

Основные условия следующие:

  • услугой смогут вспользоваться ФОПы и юрлица;
  • выезжать можно не дольше, чем на 7 дней;
  • за семь дней до командировки нужно внести 200 тысяч гривен на счет Ощадбанка;
  • средняя зарплата в компании должна быть не меньше 20 тыс.грн в месяц;
  • одновременно в командировку могут ехать не более 10% сотрудников.

 Напомним, сегодня сообщалось, что Кабмин разрешил некоторым категориям мужчин выезд за границу.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины. Президент заявил, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства - дело всего украинского народа. Поэтому отмена запрета выезда будет после завершения действия военного положения.

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