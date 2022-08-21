ВОЙНА В Украине США планируют отправить Украине высокоточные боеприпасы Excalibur – Politico

2022-08-21 09:30


С помощью Excalibur украинские защитники смогут поражать вкопанные российские позиции и командные пункты.

Соединенные Штаты готовятся отправить Украине высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного источника.

По словам собеседника, снаряды войдут в следующий транш военной помощи от США.

С помощью Excalibur украинские защитники смогут поражать вкопанные российские позиции и командные пункты.

Накануне Вашингтон объявил о новом пакете помощи для ВСУ на сумму около 800 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы к HIMARS, впервые – БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и т.д.

 

 

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