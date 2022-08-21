ВОЙНА В Украине Пенсии украинцам будут считать по-новому: как получить выплату сразу за несколько месяцев

2022-08-21 19:30

15 августа парламент принял Закон Украины "О внесении изменения в статью 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по оптимизации заработной платы при исчислении пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения".

Об этом сообщает "Хвиля".

Так, согласно документу, украинцы, которые обратились за назначением пенсии, могут исключить период военного положения из периода, за который учитывается зарплата. Это связано с тем, что с начала войны многим гражданам существенно урезали зарплаты, а исключение этого периода позволит оставить прежним коэффициент, который влияет на размер будущей пенсии. В то же время стаж, приобретенный во время военного положения, засчитываться будет. То есть пенсии будущих пенсионеров останутся на прежнем уровне.

Стоит отметить, что согласно законодательству украинцы могут исключить из периода зарплат для исчисления пенсии карантин, введенные из-за COVID-19. Причем исключить можно период с начала карантина до 6 месяцев.

Отметим, мы раньше сообщали, что некоторые украинцы смогут получить несоклько пенсий сразу. Речь идет о жителях оккупированных территорий, которые не смогли выехать на подконтрольную территорию.

Если такие граждане получали пенсии через Украпочту, топо понятным причинам доставить выплату им почтальоны не могли, поэтому деньги зачисляются на специальные счета в Ощадбанке.

Когда человеку удастся выехать из-под оккупации, он сможет получить недополученные пенсии сразу за несоклько месяцев в любом отделении Ощадбанка или перенаправить их на удобное отделение Укрпочты.

Напомним, ранее в ПФУ напомнили, в каком возрасте и с каким стажем можно выйти на пенсию в 2022 году.