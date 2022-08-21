ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты наступают на Бахмутском направлении и пытаются захватить поселок Нью-Йорк

2022-08-21 13:30

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты ведут наступательные бои в нескольких направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ по танкам, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное.

Также противник нанес авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледар.

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк", – сообщили в Генштабе.