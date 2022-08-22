ВОЙНА В Украине Ракеты и высокоточные снаряды: Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины

2022-08-22 16:00

 

Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщает правительство Германии на своем сайте.

В целом Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD, всего – 15 таких установок.

Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением (в общей сложности – их будет 44).

Также Германия анонсирует передачу:

  • 20 70-мм ракетных установок на пикапах с 2000 ракетами и лазерным освещением целей;
  • 1592 снаряда для артиллерии калибра 155 мм;
  • 255 снарядов Vulcano для артиллерии калибра 155 мм;
  • 60 200 патронов калибра 40 мм;
  • 40 единиц обновленных устройств для борьбы с дронами;
  • 12 ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;
  • 30 пулеметов MG-3;
  • 6 подъемно-транспортных машин.

«Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача», — отмечают в сообщении.

Перед этим издание Die Welt сообщало, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

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