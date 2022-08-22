Ракеты и высокоточные снаряды: Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины

Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщает правительство Германии на своем сайте.
В целом Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD, всего – 15 таких установок.
Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением (в общей сложности – их будет 44).
Также Германия анонсирует передачу:
«Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится передача», — отмечают в сообщении.
Перед этим издание Die Welt сообщало, что в последние десять недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.