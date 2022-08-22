ВОЙНА В Украине Ядерный террор: Байден, Макрон, Шольц и Джонсон поддержали визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

2022-08-22 17:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели общий разговор и заявили о необходимости визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом пишет Reuters.

Так, они отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов и поприветствовали недавние дискуссии о разрешении миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию.

Также лидеры стран подчеркнули свою непреклонную преданность поддержке Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии.

Угроза на ЗАЭС

Как известно, захваченная оккупантами Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Российские войска регулярно обстреливают этот критический объект. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

В «Энергоатоме» отмечали, что обстреливая и саму станцию, и линии, которыми она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого будут пытаться подключить станцию к оккупированному Крыму.

Оператор ЗАЭС указывает, что из-за отсоединения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы.

Украина отмечает необходимость миссии МАГАТЭ посетить станцию. Президент Владимир Зеленский заявлял, что миссия может быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом — через свободную территорию Украины.