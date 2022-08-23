ВОЙНА В Украине «Даже если это ослабит Бундесвер»: немецкие депутаты призвали срочно увеличить поставки оружия в Украину

2022-08-23 08:26

Депутаты немецкого Бундестага от коалиции считают, что необходимо увеличить поставки немецкого оружия в Украину.

До сих пор правительство объясняло сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине дефицитом военной техники в самой немецкой армии.

"Это не что иное как сконструированный конфликт целей, поскольку безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищают в Украине", - сообщается в издании.

По их мнению, Германия уже много делает для помощи Украине, но как самая экономически значимая страна могла бы делать еще больше.

"Необходимо постоянное снабжение Украины системами вооружений вместо того, чтобы периодически реагировать на конкретные вызовы", - пояснили авторы статьи.

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