ВОЙНА В Украине В разведке США рассказали о планах роССии ко Дню Независимости Украины

2022-08-23 17:00

Соединенные Штаты Америки получили информацию о том, что россия планирует в ближайшее время совершить новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Под прицелом также находятся правительственные объекты.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Чиновник утверждает, что это заявление основывается на данных разведки США.

«У нас есть информация о том, что россия накапливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список россии в Украине, мы обеспокоены той угрозой, которую российские удары составляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – цитирует издание чиновника.

Напоминаем, что граждан Украины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости 24 августа. По словам замминистра МВД Евгения Енина, россия может подготовить «особые сюрпризы» для украинцев в этот день.

Также, жителям столицы, 24 августа, следует быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности. А при сигнале воздушной тревоги сразу уходить в укрытие.