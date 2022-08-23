ВОЙНА В Украине Кулеба назвал страны ЕС, которые до сих пор не поставляют оружие Украине

2022-08-23 18:30

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона заявил, что среди стран Европейского Союза только Австрия и Венгрия до сих пор не поставляют Украине оружие для борьбы с российской агрессией.

Цитата

"Сейчас ни для одной страны Европы, кроме Австрии и Венгрии, поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были такими. Поэтому вопрос не в том, что страны ЕС против. Вопрос в том, что они “за”, но в практической плоскости появляется много разных вещей, аргументов и дискуссий", - заявил министр.

Детали

Глава МИД Украины добавил, что политические дискуссии западных партнеров о том, когда и какое оружие передавать, стоят Украине ежедневных потерь на фронте.

Дополнение

В интервью The Washington Post Президент Владимир Зеленский рассказал, что на все сигналы от иностранных партнеров относительно подготовки россии к нападению на Украину реагировал лишь призывом предоставить Киеву больше оружия.

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