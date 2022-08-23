ВОЙНА В Украине Это не Украина отдала ядерное оружие, а тандем США и роССии его забрал, - Кулеба

2022-08-23 20:30

Украина была вынуждена отдать ядерное оружие в 1990-х годах, когда США и Россия объединились, чтобы его забрать. Пока Будапештский меморандум не работает, и нужно что-то делать, однако эта тема очень болезненна для партнеров.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью ICTV.

Кулеба называет Будапештский меморандум "мертворожденным". Но говорит, что не будет винить предшественников, поскольку тогда "США и РФ по сути объединились, чтобы забрать у Украины ядерное оружие".

По его словам, противостоять такому тандему было очень сложно в той реальности, хотя сейчас Украина, "конечно, не отдала бы ядерное оружие".

"Я хочу, чтобы мы четко поняли, это не Украина отдала ядерное оружие. А тандем США и РФ – президента Клинтона и президента Ельцина – забрали у Украины ядерное оружие. Это историческая правда, о которой нужно говорить", - сказал Кулеба.

Он отметил, что с тех пор Украина была одним из самых преданных участников глобального соглашения о нераспространении ядерного оружия. Однако, по его словам, с 2014 года стало понятно, что Будапешт не работает, и тогда возникает вопрос – что дальше.

"Если дальше, то нужно идти на конференцию участников соглашения о нераспространении ядерного оружия и говорить откровенно: ничего не сработало, мы всем преданно показываем, как хорошо отдавать ядерное оружие, а на самом деле ничего хорошего в этом нет", - сказал глава МИД.

В то же время он отметил, что Россия извратила февральское заявление президента Владимира Зеленского с критикой Будапештского меморандума. По его словам, рассказы о якобы планах Украины создавать ядерное оружие - "полный бред".

"Это заявление было элементом нашей наглой дипломатии, когда мы четко задавали вопрос: так что дальше, сколько вы еще нас будете хлопать по плечу, партнеры, вздыхать и говорить, что Будапешт не работает. Так если Будапешт не работает, надо что-то делать. Или Украина должна молча сидеть и терпеть, как нас разрывают на куски, только потому, что вы не хотите возвращаться к этой болезненной для вас теме?" – добавил Кулеба. Источник: https://censor.net/ru/n3362532