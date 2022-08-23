ВОЙНА В Украине роССия, вероятно, планирует построить "мост" из барж под Херсоном – разведка Британии

2022-08-23 22:00

Армия России, вероятно, намерена построить плавучий "мост" из барж под Херсоном, чтобы обеспечить снабжение своей группировки на правом берегу Днепра. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным разведчиков, на выходных РФ, вероятно, начала переброску барж. Они предполагают, что оккупанты планируют построить из них плавучий "мост" из барж непосредственно возле поврежденного Антоновского моста – ключевого объекта для связи между российскими военными в Херсоне и на восточном берегу.

По оценкам британцев, если РФ сможет достроить импровизированный мост, то его пропускная способность почти наверняка будет выше пропускной способности паромной переправы, которой в последние недели пользовались российские военные и местное население.

При этом разведчики считают, что плавучий "мост", вероятно, все равно будет уязвимым перед украинскими контрнаступательными действиями.

- ВСУ наносят удары по ключевым для правобережной группировки РФ мостам: Антоновскому автомобильному и ж/д, в Новой Каховке и Дарьевке.

- Вчера были очередные удары по Антоновскому мосту. Немногим ранее – по мосту в Новой Каховке.