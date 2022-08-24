ВОЙНА В Украине США дают Украине оружие, которое предусматривает подготовку к ближнему бою - WP

2022-08-24 16:00

 

Новый пакет помощи является первым шагом к устранению нехватки вооружения, которые понадобятся украинским силам для контратаки.

США направляют Украине новое оружие и технику, которые позволят ВСУ лучше подготовиться к боевым действиям с российскими войсками на более близких дистанциях.

Решение может сигнализировать о том, что Киев и его союзники видят возможность вернуть утраченные позиции после нескольких недель артиллерийских дуэлей вдоль линии фронта, пишет The Washington Post.

Новый пакет помощи является первым шагом к устранению нехватки вооружения, которые понадобятся украинским силам для контратаки, особенно через заминированные районы на подходе к российским позициям. Успешное наступление предполагает способность атаковать с разных расстояний.

Помощь в размере почти $800 млн будет содержать 40 бронетранспортеров, оснащенных катками, которые помогают детонировать мины, а также более легкие гаубицы, которые легче перемещать, чем более мощные установки, которые США уже отправляли.

Помощь также будет охватывать безоткатные пушки с дальностью стрельбы в несколько сотен метров и ракетные установки, ограниченные расстоянием менее 5 км, что намного меньше, чем нынешнее расстояние между украинскими и российскими подразделениями во многих местах.

"Разминирование - это действительно хороший пример того, как украинцы будут нуждаться в таких возможностях, чтобы иметь возможность продвигать свои силы вперед и отвоевывать территории. Эти возможности повышают мобильность украинцев в сложной ситуации, в частности на юге Украины", – отметили в Пентагоне.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что эта помощь Пентагону не является доказательством будущего наступления. Ведь часть вооружения может иметь и другое применение: например, бронемашина MRAP не идеальна для ближнего боя.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для ВСУ, в который вошли боеприпасы к HIMARS, впервые – БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

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